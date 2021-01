Christophe MARTINET

Une expertise éprouvée et maitrisée de gestion, d'optimisation et de développement de flottes automobiles, de toutes tailles (de 2 à plus de 60 000 matériels), sur différents segments (scooter, véhicules particuliers, utilitaires, Poids Lourds), sur des zones géographiques multiples (4000 sites en gestion, France Métropolitaine, Corse et DOM) intégrant des spécificités d'usages, atypiques et/ou contraignants (200 à 300 arrêts jour pour la distribution).



Gestion de l'adéquation du produit à l'expression de besoin, des appels d'offres, de la contractualisation et du déploiement des processus opérationnels, de pilotage et d'optimisation nécessaires, tout au long du cycle d'usage des produits.



Expertise, Autonomie, rigueur, écoute, innovation, transversalité et capacité à évoluer en environnement complexe et varié sont les principales caractéristiques nécessaires à l'accompagnement de la mobilité des collaborateurs et de la Transition Energétique des entreprises et des collectivités.



