Christophe MENNESSIER NODIER

A la recherche d'un nouveau challenge.



Passionné par la vente et le management, je suis passé des postes de commercial, directeur des ventes, directeur commercial et marketing sur les canaux directs et indirects de distribution.





Pendant ces 22 années, ce parcours résolument orienté vers la vente m’a permis d’acquérir des compétences significatives en commerce et marketing dans des organisations cross fonctionnelles sur des marchés extrêmement concurrentiels :



- processus de vente et acquisition de grands comptes

- négociation en centrale nationale d’achats

- management de force de vente

- stratégie commerciale

- plan d’actions

- sens de l’engagement et du résultat associé.



Mes compétences :

Management d'équipe

Marketing Opérationnel

Gestion administrative et commerciale

Vente

Négociations commerciales

Stratégie commerciale