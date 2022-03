Christophe PONSOLLE

Depuis près de 30 ans (dont 13 années en free-lance), je mets mes idées, ma créativité et mon esprit curieux au service des agences et de leurs clients pour aider les marques à prendre la parole et à se forger une identité. Au fil des années, j'ai pu aborder tout type de sujets (banque, assurance, grande distribution, services, téléphonie, automobile,) aussi bien en print (marketing opérationnel, promotion, brand design, packaging) qu'en digital (site, campagne e-mail, social media,).