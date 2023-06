Christophe ROBIN

25 années d'expérience au service de la valorisation du Capital Humain



Directeur ASCOVA (Array)

-- > Fondateur de ce Cabinet (16 agences - 40 consultants) spécialisé en :

- Gestion des carrières et des compétences

- Gestion des Ressources Humaines

- Conseil & Accompagnement en VAE



Consultant RH :

-- > Accompagnement des organisations (Audit, Etudes, Conduites de Projets RH, Recrutement, ...)

-- > Accompagnement des personnes (Evaluation des compétences, Gestion de carrière, Orientation Professionnelle, Formation, Coaching...)



Chargé d'Enseignements :

-- > Université Paris X Nanterre

-- > DU Bilan de Compétences, VAE et Gestion de Carrières (Bac+5)



Expert VAE :

-- > Accompagnement de candidats (Bac à Master/Ingénieur) et de leurs organisations (Audit et conseil, gestion de projets VAE individuels et collectifs...)

-- > Professionnalisation des acteurs de la VAE (Conseillers, Accompagnateurs, Membres de jury...)



Mes compétences :

Ressources humaines

Orientation professionnelle

Gestion de carrière

Bilan de compétences

Formation continue

Recrutement

GPEC

Coaching

Conduite du changement