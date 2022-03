Christophe THOMAS

Après 17 années d'expériences diverses dans l'industrie, j'ai donné une nouvelle orientation à ma carrière en rejoignant la société MENE de 35 personnes spécialisée en Mécanique Industrielle et de Précision.

J'assure l’interface technique et commerciale avec les clients, je leur propose des solutions adaptées à leurs besoins, selon le savoir-faire et les capacités de production de l’entreprise et de ses partenaires.

Dans un domaine industriel et technique en perpétuelle évolution, je m'attache à faire progresser les méthodes de travail pour répondre aux nouvelles demandes des clients dans le but de conquérir des nouveaux marchés.



Mes compétences :

Conception

SolidWorks

CAO

Gestion de projet

Industrialisation

Mécanique

Management