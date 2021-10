Christophe VANHOVE

Mes compétences :

Marketing

Gestion de projet

Management

Merchandising

Gestion de la relation client

Reporting

Vente B2B

Support commercial

Conseil aux entreprises

Appels d'offres

KPI

Analyse des dépenses

Coordination de projets

Gestion de contrats

Optimisation des Dépenses

Analyser les besoins et définir les objectifs

Suivi commercial et administratif

Planification de projet

Analyse statistique

Animation de formations

Recouvrement de créances

Gestion budgétaire

Formation professionnelle

Animation commerciale

Sourcing

Gestion des stocks et approvisionnement

Recrutement

Prospection

Solutions d'économies

Relation fournisseurs

Négociation achats

Gestion des achats

Achats

Gestion de portefeuille

Marketing des achats