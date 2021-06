Vous êtes débordés par vos tâches administratives et commerciales.



Vous souhaitez consacrer plus de temps à votre métier.



Vous ne pouvez pas embaucher une collaboratrice à temps plein ou à mi-temps.



Avez vous pensé à une assistante indépendante ?



Je suis Chrystelle Camin assistante commerciale depuis plus de 15 ans dans la région Bordelaise.



Je peux vous proposer pour quelques heures, par semaine, par mois, de vous assister



Dans vos prises de rendez-vous, vos devis, vos commandes, vos factures, vos relances, votre classement ....



Et tout autres travaux administratifs que vous jugerez nécessaire.



N'hésitez pas à me contacter, pour plus d'information.



Vous pouvez également consulter mon site internet: http://aicpro.fr/



Mes compétences :

Accueil physique et téléphonique

Informatique

SAP

Mac OS X

SAFARI DEMENAGEMENT

Prise de rendez-vous