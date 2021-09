Cindy NAGEOTTE

Passionnée par la mode et la beauté, j'ai dans un premier temps exploré le monde de l'infographie afin de maîtriser les logiciels indispensables à toutes missions de conception et de réalisation. Mon cursus scolaire s'étend des Industries graphiques, en passant par le Graphisme, la Réalisation multimédia, le Stylisme-modélisme jusqu'au Marketing/communication/web.



Mes différents emplois m'ont amené à connaître les secteurs tels que le pharmaceutique (GSK), l'imprimerie, l'agence de pub, la sérigraphie et la plasturgie en cosmétique de luxe, la mode et la coiffure.



Actuellement, je suis en poste de WebMarketer dans le domaine des accessoires de beauté.

Je suis ouverte à toutes propositions professionnelles...



Mes compétences :

Infographiste

Création

Packaging

Illustrator

PAO

Photoshop

Stylisme

Cosmétique