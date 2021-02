Claire BAUGUE

Ma connaissance approfondie de la relation client et du processus depuis le premier contact jusqu'à la finalisation m'oriente naturellement vers une fonction de Responsable Administration des Ventes.

D'autre part, riche d'une expérience de plus de 30 ans dans l'international, c'est dans ce domaine que je souhaite continuer à évoluer.



Je suis à la recherche d'une entreprise qui saura me donner les moyens de partager mon expérience et mon expertise, et qui me permettra d'apporter ma connaissance au sein d'une équipe dynamique



Mes compétences :

Gestion des litiges, réception, non conformité...

SAP R/3, SAP ECC

Key User role

Customer Relation

Supply chain

Management

Interface avec les différents services

Gestion Administratives des Ventes