Claire BOUCHÉ

Forte d'une expérience de plus de 5 ans en tant qu'hôtesse d'accueil bilingue, je souhaite m'investir dans un environnement de travail stimulant.

Mes qualités relationnelles, mon sens du service et ma disponibilité ont toujours été appréciés par mes employeurs.

Par ailleurs, ma maîtrise de l'anglais me permet de garantir un bon accueil pour une clientèle internationale.



Mes compétences :

Gestion du courrier

Accueil physique et téléphonique

Synthèse

Prise de notes

Archivage

Affranchissement

Compte-rendu