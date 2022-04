Claire BROBECK

Compétences:



Management / Administratif :

- Encadrement des équipes internes : accueil, standard, courrier, factotum, gestionnaire de planning

Intégration, formation et accompagnement du personnel

- Suivi du temps de travail : planning, congés, astreintes, formations, déplacements, notes de frais

- Organisation et suivi d’activité : organigramme, répartition des tâches, entretien annuel

- Animation de réunions, compte rendu, communication interne et externe

- Elaboration et mise en place de cartographies, de processus, de procédures, d’argumentaire téléphonique

- Proposition des axes d’améliorations techniques et fonctionnels

- Gestion et suivi des budgets, tableaux de reporting, benchmarking, optimisation des coûts

- Imputation comptable, participation à la clôture et rapprochement comptable,



Services aux occupants :

- Supervision de prestataires, gestion de suivi des activités, suivi des contrats cadres :

- Courrier, transport, coursier et taxi, GED

- Accueil et standard, voyage et restauration collective et cafétéria

- Flotte automobile, téléphonie mobile, reprographie (libre-service et centre de reprographie)

- Archives, fournitures, mobilier et équipements

- Maintenance multi technique, travaux

- Baux et Assurances



Achats hors production / Ventes

- Elaboration des cahiers des charges orientés développement durable

- Appels d’offres, négociation, analyse des risques de biens et de prestations, gestion et suivi des budgets et des contrats

- Gestion administrative :

- Devis, demandes d’achat, commandes, réceptions,

- Validation des factures, litiges, alertes, relances

- Vente directe et indirecte de biens et services aux particuliers et aux entreprises,



Logistique

- Coordination des déménagements, ouverture, transferts et fermetures d’agences et de crèches,

- Gestion et optimisation des stocks, des flux entrant/sortant

- Organisation et optimisation des flux transports

- Elaboration de plan de charges des camions en optimisant le remplissage

- Organisation, coordination et logistique d'événements (séminaires, petits déjeuners, conférences…)



AMOA / Q.H.S.E :

- Gestion des sinistres, suivi travaux, pilotage de petits chantiers,

- Gestion de projet AGILE « Portail Santé et Sécurité au Travail processus métiers techniques de l’intervention » dédié aux préventeurs nationaux

- Analyse du projet : méthode Q.Q.O.Q.C.P

- Mise à jour et restructuration du système d’information intranet

- Collaboration à la mise en place d’un référentiel de risque S.S.T

- Sécurité et Sureté du Bâtiment assurer le suivi technique des équipements des sites (incendie, intrusion, badges, livret d’accueil, protocole de sécurité)

- MOA projet Chantier et déménagement

- Audit interne ISO 9001 « système de management » : maitrise de la gestion documentaire

- Collaboration sur la mise en place de la norme ISO 9001 dans les services généraux,

- Elaboration d’un manuel qualité



Mes compétences :

Commerciale

Logistique

Management

Gestion de projet

Q.H.S.E

Auditeur interne

Iso 9001-2008

Iso 14001-2004

OHSAS 18001 version 2007

ISO 15489 - 2001 records management

Gestion de Budget

Services Généraux

SAP

Pilotage d'activité

Coordination technique

Cegid

Esprit d'équipe

Cohésion en équipe

Service client

Coordination de travaux

Sécurité au travail

Gestion de prestataires