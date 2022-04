Claire BURGE

Je suis Responsable du développement du segment Aéronautique chez Tata Consultancy Services sur Toulouse et à ce titre je m’occupe des relations avec Airbus Group.



TCS vient de de renouveler le MAC avec Airbus pour les 3 prochaines années. Nous sommes également partenaires du programme "Go to India" chez Thales et du programme MMRCA chez Dassault Aviation.



A ce titre, nos équipes, dédiées à l’Engineering & Industrial Services et à l'IT, sont engagées dans de nombreux programmes dans les secteurs de l’aéronautique, de l’aérospatiale et de la Défense; et ce, depuis plus de 20 ans.



L’unité TCS Aerospace, avec son CoE et ses équipes delivery, a une forte expertise dans le développent de solutions dans les activités de l’Aero-Structures, Aero Systems, Avionics, Aero Engines, Manufacturing Engineering, Aircraft Interiors, Aerodynamics and Engineering IT (PLM).





