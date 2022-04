Claire CABARET

Curieuse, créative et impliquée, de nombreux secteurs dans l'édition m'intéressent. N'hésitez pas à me contacter !

Chers auteurs, sachez que tous les projets de manuscrits déposés ici seront étudiés et sont donc les bienvenus !



Les ouvrages publiés chez ESF éditeur appartiennent aux domaines suivants : Développement personnel - Management -RH - Rémunérations- Efficacité professionnelle- Pédagogie.

Pour en savoir plus :Array



Mes compétences :

Édition

Management

Pédagogie

Ressources humaines

Ebooks

Ouvrages juridiques

Ouvrages de développement personnel

Ouvrages de management

Ouvrages de ressources humaines

Ouvrages parascolaire

Gestion de projets

Marketing

Rewriting

Etude de marché

Editorial print & web