Claire CAILLAUD

Chargée de Recrutement au sein du Groupe Malakoff Médéric, je suis attentive au développement d'une politique emploi-mobilité en accord avec les grands enjeux du Groupe ainsi qu'avec le label Diversité que nous sommes fiers d'avoir obtenu.



Le Groupe Malakoff Médéric est engagé dans un important plan de transformation dans le cadre de son projet d’entreprise, avec à la clé des innovations dans les domaines de l’offre et de la gestion du risque, la refonte des outils et des processus, le développement du cross canal... En parallèle, la transition démographique, avec le départ en retraite de nombreux collaborateurs, et une politique jeunes ambitieuse, offrent des perspectives d'emploi dans les métiers de :

- la distribution : les commerciaux, conseillers relation client, souscripteurs,

- la gestion du risque et de la technique assurantielle : actuaires, professions médicales, spécialistes des réseaux de soin,

- le marketing et le digital

- le pilotage : chefs de projets organisation et informatiques, spécialistes data…

Nous continuons à recruter sur ses profils. Les recrutements sur les métiers commerciaux sont capitaux dans le cadre de la généralisation de la couverture Santé qui ouvre le marché au PME et TPE.

Toutes nos offres sont consultables sur notre espace carrières :

http://www.malakoffmederic.com/groupe/carrieres



Mes compétences :

Accompagnement RH

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Formation professionnelle

Développement RH

Gestion de carrière

Gestion des compétences