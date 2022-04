Claire CAMPAGNE

Je travaille actuellement à l’Institut Gustave Roussy, premier centre européen de lutte contre le cancer, en tant que chargée d'Affaires Réglementaires. Je suis en charge de la gestion réglementaire de plus de 20 études cliniques : soumission et suivi de dossiers de demande d'autorisation d'essais cliniques et d'amendement principalement.

J'ai également une expérience en soumission de demande d'AMM au niveau européen.



Mes compétences :

Assurance qualité

Pharmacovigilance

Affaires réglementaires