Claire CARREAU

Cabinet conseil en RH, l'équipe d'ASC est constituée d'experts (Psychologues, gestionnaires RH, coach certifié, graphologue...)

Nos consultants assistent les entreprises et les salariés selon leurs besoins:



La gestion des carrières

- ASC est Centre de bilan de compétences habilité par le FONGECIF IDF, UNIFAF, UNIFORMATION, et l'AFDAS (Financements possibles dans le cadre du Plan de formation et CPF): projets de reconversion, de création d'entreprise ...

- ASC est centre accompagnateur en VAE (Financement Plan de formation, CPF, OPACIF): la validation des acquis par l'expérience est la 4ème voie d’accès à une certification

- ASC est cabinet de recrutement: des prestations sur mesure pour les TPE et PME

- ASC est cabinet d'outplacement individuel: une solution d'accompagnement vers l'emploi après un licenciement



Le coaching individuel

ASC accompagne chacun pour l'aider à développer ses capacités :

- Prendre une décision avec confiance

- Développer une communication positive

- Identifier ses besoins

- Se redynamiser

- Identifier et Gérer ses émotions



L'orientation

- ASC a construit une méthodologie d'orientation qui s'adresse aux lycéens et étudiants



ACTIV'SOURCE CONSULTING c'est aussi un lieu ressource pour entrer en résonance avec soi-même !

ASC vous propose:

Le massage sonore aux bols tibétains: 1h en individuel

Des ateliers de découverte et initiation aux bols tibétains et bols de cristal

Des bains sonores: 1h de concert vibratoire au son des bols, Gong et carillons

Des stages: Bols chantants et Sophrologie - Bols chantants et Yoga - Bols chantants et Fleurs de Bach...



Lieu :

- 16 bis avenue Desgenettes - 94100 Saint Maur des Fossés



Vous souhaitez nous rencontrer, contactez nous par mail:

activsource@gmail.com

ou par téléphone: 01 48 83 10 66



Visitez nos sites internet: http://www.asc-rh.fr

www.bols-tibetains-saint-maur.com



Mes compétences :

Bilan de compétences

Gestion des carrières

Outplacement: PSE, PDV, PIC,CSP

coaching d'équipe

Coaching vers l'emploi

Coaching individuel

Orientation professionnelle

Accompagnement VAE

Création d'entreprise