- Conseil et accompagnement des clients

- Management

- Supervision, encadrement et coordination de projets

- Supervision de la réalisation d’outils de communication

- Supervision de la commercialisation

- Élaboration et suivi des budgets

- Supervision de la mise en œuvre opérationnelle



Mes compétences :

Marketing

Communication

Gestion de projet

Web

Community management

Réseaux sociaux