Claire CEBRON DE LISLE

Après avoir enseigné l'anglais, dont 3 ans à la Faculté de Lettres de Tours, puis dirigé une galerie d'art à Tours, je suis Directrice de la Médiathèque de Chambray-lès-Tours, où je dirigeais déjà les bibliothèques depuis 1993.

La direction de la structure implique une variété de missions:

- Organisation et gestion d'un équipement culturel de 1028 m² et 7 agents ETP dans une commune de 11.000 habitants,

- Élaboration d'une programmation culturelle annuelle d'environ 110 manifestations par an: prix littéraires enfants Croqu'livres, accueil de scolaires, Relais Assistantes Maternelles et crèches, heure du conte, prix littéraires adultes Gabrielle d'Estrées et Jackie Bouquin, expositions arts plastiques, rencontres et signatures d'auteurs, ateliers d'écriture, création graphique, conférence, cartes blanches musicales...

- enrichissement des collections tous supports, périodiques, livres, CD, DVD

- gestion d'un EPN de 10 postes et ateliers informatiques tous publics,

- management et communication

- relations avec les partenaires institutionnels,

- formatrice et membre du jury Cnfpt et Centre de Gestion , Région Centre et Paris Grande Couronne.

Mes précédentes expériences professionnelles sont des atouts pour ma pratique actuelle, alliés à une implication dans la vie associative de ma région qui me permet de tisser un réseau large de partenaires et intervenants. Mon métier correspond à mes passions dans la vie, la culture sous toutes ses formes, des émotions et la rencontre de personnes très variées...



Mes compétences :

Arts

Arts plastiques

Langues

Musique

Plastiques

Théâtre