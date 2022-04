Claire CHATELOT

✈ Voyager est un triple plaisir : l'attente, l'éblouissement et le souvenir ✈

Diplômée d'un MBA en management du tourisme, je suis actuellement en poste en CDI en tant qu'assistante de production et marketing chez le tour opérateur Tropicalement Votre, basé à Paris.

Mon objectif professionnel est de me spécialiser dans la conception, la promotion et la vente de produits touristiques sur mesure, au sein d'une agence qui soit proche de ses clients.

Mes voyages et expériences dans le secteur touristique m'ont permis de comprendre l'importance de répondre aux besoins et aux attentes des voyageurs. L'évolution du secteur avec la mise en place de nouvelles offres et techniques de vente ne cessent d'attiser ma curiosité. Que ce soit en France ou ailleurs, le monde du voyage reste pour moi une véritable passion !



Mes compétences :

Sérieuse et motivée

Sociale

Flexible et rapide capacité d'adaptation

Organisation du travail

Determinée a vouloir bien faire les choses

Volonté de travailler à l'international

Ouverte d'esprit

Volonté de réussir et de progresser

Tourisme

Tourisme durable

Marketing

Cross cultural management