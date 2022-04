Claire CLAUZADE

Bonjour,



Assistante de direction, assistante commerciale, secrétaire comptable et office manager, je pense être un atout pour la société qui souhaiterait me proposer une collaboration.

Ayant le sens du contact, de l'organisation, de l'ordre et l'amour du travail bien fait, je recherche une entreprise qui représentent ces valeurs dans toutes activités confondues.

Je recherche un emploi dans la région de la Corrèze, de l'Indre ou la Région parisienne.

Je reste à votre disposition pour un éventuel rendez-vous si vous souhaitez me contacter.



Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

logiciel facturation

Microsoft Word

Internet

Microsoft PowerPoint