Claire CLIDIERE

10 années d'expérience dans les Ressources Humaines

Dernier poste: RRH et Paies

Spécialisation dans la Paie et l'Administration du Personnel.

Compétente en RH généraliste: recrutement, formation, IRP, TBS, Mise en conformité des dossiers avec la législation, négociation accords d'entreprise,...

Experte en statistiques RH, reporting.

Fortement intéressée par les Comp & Ben et les calculs actuaires.

Management d'équipe.



Mes compétences :

Analyse statistique

Conseil RH

Force de propositions

Rigueur

Organisation

Microsoft Office