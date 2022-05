Marie CLIDIERE

Ma double formation ingenieur en agro-alimentaire avec une ouverture commerciale me permet d'utiliser mes ressources techniques sur l'ensemble de la filière.

Au cours de mon cursus et de ma carriere, j'ai mené des missions en France et a l'étranger grâce à ma capacité d'adaptation.

J'occupe le poste de directrice dune société de mise en marché de fournitures du vin pour les professionnels (Val de Loire) et particuliers.



Mes compétences :

Oenologie

International

Ingénieur

Vin

Dégustation

Danse

Intelligence emotionnelle