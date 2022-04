Claire CONSTANT

Amenée à travailler dans un environnement étranger, j'ai prouvé durant ces années ma capacité à m'adapter à divers milieux professionnels et culturels. De retour en France, je veux continuer à valoriser ces expériences à l'international tout en poursuivant mon projet professionnel en tant qu'Assistante.

Je désire intégrer une société dynamique où ma polyvalence, mon sens de l'organisation et du relationnel ainsi que ma motivation seront des atouts. Sans oublier l'anglais et l'allemand : deux langues que je maîtrise.



Mes compétences :

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Outlook

Relationnel

Organisation d'évènements

Organisation

Polyvalence

Autonomie

HERCULE PRO