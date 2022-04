Claire CORBEL

Récemment diplômée d’un Master 2 de Communication globale à l’IICP (Institut International de Communication de Paris), je suis à la recherche d’un emploi.



De nature curieuse et aimant les défis, j'ai après l'obtention de mon baccalauréat choisi de partir une année à l'étranger, en l'occurrence à San Francisco, États-unis. Grâce à cette expérience j'ai amélioré mon anglais mais aussi découvert une ville incroyable et palpitante ainsi qu'une culture plus complexe qu'elle ne paraît aux premiers instants. Depuis j'ai eu d'autres occasions de voyager à l'étranger comme l'été 2007 où domiciliée à Cork je travaillais comme réceptionniste dans un hôtel.

Les cultures hispaniques m'intéressent vivement, c'est pourquoi j'ai séjourné deux fois au Mexique et une fois en Espagne pour des séjours de trois mois environ.



Ces expériences m'ont permis de prendre du recul sur mon mode de fonctionnement mais aussi d'être plus ouverte et d'augmenter ma capacité d'adaptation.



J'ai besoin dans mon quotidien d'avoir du challenge que ce soit dans ma vie professionnelle comme dans ma vie personnelle. Pour cette raison je pratique plusieurs sports depuis de nombreuses années. Passionnée, j'ai pu lors de ma dernière année réaliser un mémoire sur ce sujet. Ma problématique portait sur les raisons et l'utilisation du sport par les entreprises, tant concernant leur image que leurs produits. Ce travail m'a permis de concilier une de mes passions avec mon travail.



Le challenge est pour moi essentiel, je recherche donc un emploi m'en proposant. Très dynamique j'aime entreprendre et prendre des initiatives. Mes centres d'intérêts très éclectiques font de moi une personne curieuse et prête à découvrir des horizons différents. De nature très sociable, j'aime travailler en équipe et gérer des projets.



Rigoureuse et très motivée, j'attends avec impatience de trouver mon premier emploi et ainsi mettre en application mes compétences.



Communication

Management

Marketing

Média