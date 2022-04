Claire COULON

Investie dans plusieurs activités associatives, je suis à la recherche d'un emploi à raison de trois jours par semaine. Dynamique et organisée, je suis force de proposition. D'autre part, j'ai acquis une très bonne expression orale et écrite grâce à mes différentes expériences professionnelles. de plus, les différents emplois occupés me permettent de m'adapter à toutes les situations.



Mes compétences :

Redaction de projet d'animation

Animation de groupes

Encadrement

Rédaction de comptes rendus/synthèses

Informatique bureautique

Enseignement et animation

Animation d'ateliers

Accompagnement social

Coaching scolaire

Gestion des conflits

Accompagnement individuel

Orientation professionnelle