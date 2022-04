Claire DANIELOU

Très attirée par le marketing produit,Je veux orienter ma carrière dans le développement de nouveau produits pour leur entrée et leur adaptation aux différents marchés et consommateurs.

J'ai pu par mes expériences explorer aussi bien le marketing étude(McDonalds) que le marketing produit et ce dans un contexte international ( Carrefour au niveau Europe, Always Marketing en Chine)

Curieuse, rigoureuse, douée d'un bon relationnel et d'un sensibilité culturelle, je cherche un groupe international dans lequel je pourrais relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Product Marketing

Marketing

Marketing Research

Product Development

Food industry

Product Manager