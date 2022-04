Claire DE LARRINAGA

- Double diplôme :Master en Marketing de Queensland University of Technology (Australie) et du Master of Business de l'Edhec Business School (Lille) en 2013.



- Bilingue Anglais-Français.



- 16 mois d’expérience dans l'univers du digital, 9 mois en e-commerce pour une maison de luxe, 4 mois chez My Little Paris à développer des stratégies de communication innovantes pour de prestigieuses marques tels que Guerlain, Givenchy ou Dior.

- 8 mois en tant que Responsable Marketing et Communication chez Sinequa (Moteur de Recherche et d'Analyse de données Big Data)



- Toujours à l’affût des dernières nouvelles, passionnée de marketing, d'innovations, et de média sociaux.



- Bloggueuse à mes heures: http://enterprise20blog1.wordpress.com/