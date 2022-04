Claire DE PUYBAUDET

1. Une année d’apprentissage chez Suez environnement, abordant toutes les problématiques d’un service RH de proximité : Rémunération, Mobilité internationale, Formation, Relations sociales, etc.

2. Master 2 en Sciences Politiques à l’IEP puis Master 2 en Développement des Ressources Humaines à la Sorbonne sous la direction du Professeur Jean-Emmanuel Ray

3. Grande curiosité culturelle et technique, excellent relationnel, compétences en gestion de projet ; j’aime travailler sur la stratégie et les politiques RH afin de trouver la meilleure combinaison possible pour dynamiser la carrière des collaborateurs et stimuler la performance de l’entreprise.



Emploi idéal

Dans une entreprise multiculturelle où les valeurs de transparence et d'innovation dominent, je serai heureuse de travailler sur l'un des types de postes suivants:

- Participation active à la définition puis l'application de la politique de mobilité internationale

- Développement de projets RH portant sur la RSE ou la Diversité

- RRH de proximité, pour la polyvalence, la réactivité, la rigueur et le relationnel que cela implique.



Mes compétences :

Microsoft Office 2007

Recrutement

Mobilité

Gestion des ressources humaines

Stratégie

Industrie