Claire DEBRAT

Formée en sciences (biologie, génétique) au Royaume-Uni, j'ai ensuite travaillé en laboratoire en Italie et en Allemagne, avant de changer de voie et d'embrasser la carrière de traductrice. J'ai par ailleurs vécu dans un milieu lusophone. Mes langues sont EN, IT, PT vers FR.

Je suis spécialisée dans la traduction technique, notamment tout ce qui a trait aux domaines de la recherche et de la technologie en biologie, mais je travaille aussi avec des organisations du domaine spatial et avec des organisations internationales.

Depuis 2016, vous pouvez aussi faire appel à moi pour vos conférences et séminaires. Je suis interprète de conférence FR < > IT et EN,PT > FR.



Mes compétences :

Traduction

Biologie

Norme HSE

Biotechnologies

Spatial