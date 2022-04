Claire DELEPAU

Coach professionnelle , dirigeante du cabinet Terre de sens.



J'accompagne des managers, dirigeants, chercheurs, dans toutes situations de changement, transition, défi à relever, nécessitant prise de recul et définition d'un plan d'actions adapté : prise de fonction, développement de ses compétences managériales et/ou de sa capacité à s'affirmer, souhait de trouver un positionnement ou repositionnement professionnel pertinent, en phase avec ses valeurs, etc.



J'interviens également en coaching d'équipe . Créer ou recréer un véritable esprit d'équipe reposant sur la confiance mutuelle, communiquer de manière plus directe et fluide, favoriser la transversalité et l’efficacité collective sont autant d'exemples d'objectifs qu'un coaching d'équipe permet d'atteindre.



Mes compétences :

Bilan de compétences

Coaching

Coaching professionnel

Conseil

Conseil en ressources humaines

Ressources humaines