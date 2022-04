Claire DEROUARD

Directrice des services d'une mairie de 7 000 habitants, je coordonne le management d'une centaine d'agents, et supervise la mise en oeuvre des projets politiques définis par le Maire et son équipe municipale.



Je suis donc amenée à travailler en transversalité avec l'ensemble des services de la commune, et en direct avec les élus sur des dossiers spécifiques.



Mon objectif principal est de garantir la bonne allocation des ressources et de développer la qualité des services rendus, dans un contexte de raréfaction des ressources financières et de mutation des collectivités territoriales. Je met donc en place des méthodes permettant d'appliquer les principes issus du contrôle de gestion, et je favorise la mutualisation des ressources qui peuvent l'être au sein de notre collectivité, mais également avec d'autres collectivités.



Mes compétences :

Marchés publics

Ressources humaines

NTIC Nouvelles Technologies de l'Information

Finances publiques

Management