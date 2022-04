Claire DROMAIN

Naturopathe diplômée du Collège Européen de Naturopathie Traditionnelle Holistique CENATHO et certifiée de la Fédération Française des écoles de naturopathie, FENA (FENAHMAN).



Je gère actuellement la petite boutique Douce Arôme (Array) installée en agglomération de Rouen, ainsi qu'un cabinet de naturopathie, situé au même endroit.



Je consulte et prodigue conseils, afin d'accompagner les personnes sur le chemin de la vitalité et du mieux-être. Les pratiques utilisées vont des conseils alimentaires, à l'utilisation des plantes/huiles essentielles, aux recours de méthodes telles que la relaxation, réflexologie, etc. afin d'agir sur tous les plans de l'être.



Appréciant le sens du contact, j'aime partager/communiquer avec les autres.

J'interviens également, lors de conférences, stages ou ateliers, en entreprises, en institutions publiques et salons.



Mes compétences :

Médecine Douce

Relaxation

Gestion du stress

Huiles essentielles

Conseils bien-être

Hygiène de vie

Ateliers

Mieux être

Conférences

Thérapeute

Naturopathie

Prévention

Produits Bio

Ecoute

Nutrition

Lithothérapie