Claire DUBOT

Enrichie d’une expérience de 20 ans dans le monde du vin, j’ai acquis une bonne connaissance dans ce secteur. Ayant travaillé pour des propriétaires-négociants et caves coopératives dans différentes fonctions centrales, j’ai acquis au cours de ces années de nombreuses compétences qui me permettent d’avoir une vision transversale du produit. Ayant entamée depuis 2 ans un nouveau challenge, le poste de technico-commerciale met à profit mes connaissances et apporte des réponses techniques et œnologiques à mes différents clients ou interlocuteurs



Mes compétences :

Gestion de projet

Système qualité

Gestion budgétaire

IRTF

Audit qualité

Laboratoire d'analyse

Dégustation

Oenologie

Techniques de laboratoire

Audit interne

vinification

analyses vins

calibration Winescan, maintenance

audit