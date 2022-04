Claire DUCHEMIN

Géologue, expérimentée dans la pétrographie et la géochimie des roches, mon savoir faire est d’élaborer une étude géologique complète :

- échantillonnage,

- caractérisation pétrographique,

- processus géochimiques (signatures élémentaires (majeurs-traces) et isotopiques),

- analyse des données.



ANALYSE :

MC- ICP-MS (Nu plasma) , microscope polarisant (transmission et réflexion) , ICP-AES.



LABORATOIRE :

Traitement physique et chimique des matériaux solides, conception et application des protocoles chimiques (attaques tri-acides, chromatographie sur résines échangeuses d’ions, extraction…).





Mes compétences :

Géochimie

Petrologie

Minéralogie

Cristallographie

Enseignement universitaire

Spectrométrie de masse

Modélisation de processus

Chromatographie

Analyse de données

SigmaPlot

Microsoft Office

Adobe Illustrator

MATLAB

ArcGIS