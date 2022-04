Claire DUCHÊNE

Psychologue clinicienne de formation, j'ai toujours fait le choix de travailler auprès de publics en difficulté d'insertion sociale et/ou professionnelle. J'ai crée et dirigé deux organismes d'insertion. J'ai travaillé à la réalisation de documentaires audiovisuels pour mettre en lumière des expériences de réinsertion.

J'ai accompagné des équipes de travail dans l'analyse de leur pratique. J'ai écouté, conseillé, orienté des travailleurs handicapés, des personnes bénéficiaires du RMI...

J'ai participé à des études financées par le ministère du travail sur les questions de l'évaluation.

Je cherche un emploi à mi-temps ou je pourrais mettre au service d'une entreprise, d'une collectivité locale, d'un organisme de formation mon expertise sur ces questions d' insertion, quelque soit les publics, auxquelles il me semble urgent et essentiel d'apporter des réponses sensées parce qu'il faut continuer à oeuvrer inlassablement à ce que chacun trouve sa place.



Mes compétences :

Psychologue