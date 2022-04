Claire FELIX

Prochainement étudiante en BTS Profession Immobilière à l'IGS Paris, je suis à la recherche d'une entreprise pouvant m'accueillir en alternance à compter du mois de septembre/octobre 2016 et pour une durée de 24 mois.

J'ai choisi cette formation en alternance, sur une durée de 2 ans, car elle représente pour moi le moyen le plus efficace de mettre à profit mes connaissances et en alliant cours théorique et pratique je serai très opérationnel et compétente pour remplir toutes les missions que vous pourrez me confier comme chargée de gestion et juridique afin d’assurer la gestion.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

4WD