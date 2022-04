Claire GALIBERT

Déléguée Pharmaceutique Vétérinaire pour les Laboratoires AUVEX, groupe DÔME PHARMA, je gère un portefeuille clients d'environ 200 pharmacies sur les départements 77 et 94.

J'ai en charge la gestion du sell in et du sell out ainsi que les formations de mes clients pharmaciens pour les marques BIOCANINA, LÉRO, ASPIVENIN, et MAGNESIE SAN PELLEGRINO.

Une partie importante de mon travail consiste également à la conquête de nouveaux clients et au merchandising de mes gammes.



Mes compétences :

Fidélisation client

Promotion des ventes

Prospection

Stratégie commerciale

Organisation