Claire GALLARD

Recueillir, diffuser et communiquer les informations auprès des différents publics d’une société, promouvoir des produits ou services ainsi que transmettre une culture d’entreprise forte et cohérente : tels sont les défis et les raisons d’être du département Communication d’une entreprise.



Etant très sensible à ces problématiques, j'ai fait le choix d'orienter ma carrière professionnelle vers le secteur motivant de la communication.



Mes aptitudes relationnelles, mon sens de l’initiative et de l’organisation, ainsi que ma créativité sont les atouts qui me permettent aujourd'hui de répondre aux problématiques de communication aux quelles font face de multiples entreprises.



Mes compétences :

Management de projets

Gestion de budgets

Mise en place de stratégies de communication

Rédaction de communiqués / dossier de presse