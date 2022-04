Claire GARCIA

Professeur de marketing . Titulaire d'un MSc d' Imperial College et d'un PhD de Kent Business School



Mes intérêts de recherche entourent le sujet du comportement responsable des entreprises et des consommateurs. Ce qui englobe des sujets tels que la consommation éthique, la consommation durable et le gaspillage alimentaire ainsi que les solutions que l'on peut y apporter.



Egalement auteur d'études de cas pédagogiques réalisées en collaboration avec les managers d'entreprise (ex Gulli, Meetic, Comptoir des cotonniers, TUI, Jacques Briochin,etc. ) portant sur des sujets de marketing ( marketing digital , problématiques en lien avec la politique de communication , le développement et le lancement de nouveaux produits, etc .. ). Ces supports pédagogiques sont déposés à la ccmp.



Mes compétences :

Marketing

Distribution

Food