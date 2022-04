Bonjour et bienvenue sur ma page Viadeo,



Je suis coach d’affaires et j’accompagne les dirigeants et les cadres qui veulent bâtir des équipes totalement engagées à la croissance de leur entreprise.



Si comme mes clients :

- vous en avez assez de vous sentir seul, d’avoir l'impression de ramer à contre-courant pour obtenir des résultats qui ne sont malheureusement pas à la mesure de l’énergie dépensée.

- Vous aimeriez gagner plus d'argent avec moins d'effort de la part de votre entourage.



Constats :

Avez-vous déjà mesuré la productivité entre un collaborateur totalement impliqué, motivé, "fan" de son travail, et quelqu'un qui ne l'est pas?

Avez-vous déjà noté le "pouvoir" que vous avez lorsque vous faites confiance à vos collaborateurs, versus vous devez systématiquement repasser derrière votre salarié?

Avez-vous observer ce que ça génère en vous de les sentir complètement impliqués, motivés dans le développement business de votre entreprise?



N'avez-vous pas envie de généraliser ces ondes positives à l'ensemble de votre équipe?

Si vous avez répondu par l'affirmatif à cette dernière question, je pense que vous êtes au bon endroit. Et peut-être est-ce le bon moment pour me demander une séance de coaching gratuite de 30 mn qui vous permettra de repartir déjà avec des avancées, des percées importantes.



Alors n'hésitez plus : écrivez-moi à :

claire.gousset@gmail.com

Objet du mail : demande de séance gratuite.



A tout de suite,

Claire Gousset