Christelle MAC

Diplômée d’un Master 2 Responsable de Management des Ressources Humaines à l’IGS, je me suis spécialisée aux cours de mes expériences professionnelles dans la gestion de projets RH comme la mise en place d’un Accord Handicap ou encore la création d’une nouvelle classification des métiers.

Par ailleurs, j’ai occupé des postes qui m’ont permis de développer une certaine polyvalence et maîtrise de divers domaines RH tels que le recrutement, l’administration du personnel et les relations sociales.

Rigoureuse, investie et à l’écoute des autres, mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir une capacité d’adaptation, d’organisation et une certaine autonomie dans les projets menés.



Mes compétences :

Ressources humaines

GPEC

Organisations humanitaires

Développement RH

Formation

Recrutement