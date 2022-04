Claire GOVIN

Passionnée des relations humaines et de la dimension éducative, j’aime accompagner les équipes éducatives et enseignantes, les jeunes, élèves ou étudiants, dans leur parcours de formation afin de concourir à un climat propice aux apprentissages.



Toujours motivée par le « vivre ensemble », je suis une professionnelle de terrain qui privilégie la concertation, en vue de décisions partagées. Ainsi, j’apprécie de pouvoir adapter les organisations au projet pédagogique de l’établissement ou du centre de formation.



L’organisation de la vie quotidienne des élèves, étudiants ou stagiaires me donne maintes occasions de mener des entretiens d’écoute, de motivation, d’orientation... et de les accompagner dans leur trajectoire formative et projets.



Enfin, je m’appuie sur mon expérience de management pour développer les compétences de mes collaborateurs et créer les conditions de réussite et d’épanouissement.



Mes compétences :

Ressources humaines

Formation

Management

Recrutement