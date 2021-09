Claire GUICHARD

Gestionnaire de copropriété, un métier mal connu et pourtant passionnant.

Devant développer des compétences relationnelles, assurer la gestion administrative, posséder des connaissances techniques en bâtiment, le gestionnaire est le meilleur représentant du syndic.

Tournée récemment vers ce nouveau poste, je remercie les copropriétaires, experts ou fournisseurs qui tous m'ont enrichie d'une partie de leur savoir-faire et expériences.

Mes compétences : gestion administrative de copropriété, aisance orale et écrite, connaissance technique du bâtiment.