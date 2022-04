Claire GUILLOT

Avec ma passion pour les langues et l'écriture, c'est tout naturellement que je me suis tournée vers la traduction. J'ai donc suivi le Master Pro Métiers de la Traduction de l'Université d'Angers que j'ai obtenu avec mention bien en 2013.



Traductrice jeune et dynamique, je vous propose mes services pour le sous-titrage, l'adaptation et/ou la traduction de vos films, séries, scripts, magazines et livres. Passionnée par mon métier, j'aime le travail bien fait et rendu dans les temps !



Mes compétences :

Traduction espagnol français

Traduction anglais français

Adaptation

Sous-titrage

Relecture / corrections

Synchronos

STTS Syncode