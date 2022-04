Claire GURY

Après 3 années d’expériences professionnelles et personnelles dans différents pays, je suis aujourd’hui à la recherche d’un poste en tant que gérante de point de vente F&B ou adjointe de direction d’une petite structure hôtelière afin de mettre à profit mes expériences opérationnelles et managériales acquises au sein de différentes structures.



En effet, je recherche à faire usage de mon esprit vif, exigeant et enthousiaste en intégrant un groupe dynamique, visionnaire et éthique ; et ainsi être partie intégrante du développement de la compagnie.



Mon investissement dans le secteur HTR relève une passion sans limites pour le plaisir de recevoir, l’art de la table traduisant une volonté de me dépasser dans chaque mission abordée.

C’est grâce à ce domaine divers et dans mes différentes rencontres professionnelles notamment au Canada et en Australie, que j’ai pu mettre à profit ma créativité et à étendre mon ouverture d’esprit.



Objectif à long terme : devenir gérante d’une structure éco-responsable.

Contact : gury.claire@gmail.com ; +33 (0)6 89 89 89 03



Mes compétences :

Hôtellerie

Restauration

Management d'équipe

Management

International