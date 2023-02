Claire LACAUX-SAULAIS

12 ans d’expérience dans l’industrie pharmaceutique, centrée sur les activités supply-chain interne et externalisées, avec comme objectif constant la disponibilité produit et la conformité réglementaire.



Depuis décembre 2012, Pharmacien responsable, en charge des affaires pharmaceutiques au sein du laboratoire NexMed Pharma (ex. Portalis).



Expériences réussies de démarrage et gestion de site logistique, de transferts d’activité et de produits.



Pharmacien et ingénieur, inscriptible section B.



Mes compétences :

pharmacien

industrie pharmaceutique

logistique

Management