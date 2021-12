Bonjour,



issue d'une formation universitaire basée sur l'environnement, j'ai choisi de me spécialiser dans le développement durable.



En charge de l'élaboration du Plan Climat Énergie Territorial de la Communauté d'Agglomération du Bassin d'Aurillac pendant 4 ans, j'ai participé au pilotage complet de ce projet de territoire.



Définition de stratégie, coordinations des actions de communications, animation des partenariats, rédaction du plan d'action en concertation avec les acteurs socio-économiques locaux...j'ai pu, à travers cette expérience développer des qualités d'organisation, de synthèse, d'animation.



Aussi, après la validation du plan d'actions et une expérience récente dans le domaine de l'emploi, je souhaite aujourd'hui m'orienter vers de nouveaux horizons.



Je suis pour cela à la recherche d'un emploi de chef de projet, sur le secteur du Cantal.



Mes expériences universitaires et professionnelles m'offrent une importante pluridisciplinarité et me permettent d' être à la fois opérationnelle sur des sujets d'environnement, de développement local, de développement durable mais aussi d'emploi.



cordialement,



Claire Marty



Mes compétences :

Partenariat public privé

Animation de réunions

Subventions financements

Diagnostic de territoire

Relations publiques

Rédaction de cahier des charges

Pilotage de projets

Elaboration et mise en oeuvre de projets

Développement durable

Relationnel

Gestion de projet

MapInfo

ArcGIS > ArcView

Adobe Illustrator