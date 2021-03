Claire WIRTHNER

Titulaire d'un DEUST assistant juridique acquis auprès de la Faculté de droit de Montpellier en 2004 et d’un C.A.M. (Certificat d’Assistant en Marques) obtenu en 2012 auprès de l’INPI, je justifie de plus de 10 années d’expériences professionnelles significatives en qualité d’assistante de direction, acquises successivement au sein d’un cabinet d’avocats et de la direction juridique de grands groupes internationaux.



Mes compétences :

Pack Microsoft Office

Droit du marketing

Droit des contrats

Courriers/organisat°

Contentieux commercial

Propriété intellectuelle

Assistance juridique

Gestion de portefeuille de marques