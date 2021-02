Claude DECOR

Après avoir exercé des responsabilités managériales dans le secteur financier, en front et back office, j'accompagne depuis 15 ans des Managers pour les aider à accentuer leur impact sur leur équipe, acccroître leur performance, maintenir un moral index élevé.

Je leur apprend à gérer la pression en restant dans leur zone de flow et à préserver leurs équipiers des effets négatifs du stress, car la souffrance au travail n'est pas une fatalité mais un fléau qu'il faut refuser et combattre, quels que soit les arguments et les prétextes invoqués par ceux qui qui croient que le management par la peur est le seul moyen permettant d'obtenir le maximum des collaborateurs...



Mes compétences :

Management

Cohésion d'équipe

Coaching

Coaching mental (TARGET)

Sophrologie (enseignant école de Provence en sophr

Pédagogie (funny learning)

Communication