Chargée du webmarketing chez PASOLO.com, je participe au développement de PASOLO.com (augmentation du trafic +70 % et du CA + 50 %) via différentes actions:

- rédaction de contenu

- création et gestion de campagnes Adwords, Bing Ads, LinkedIn Ads et Facebook Ads

- mise en place des comparateurs

- création de newsletters

- mise en place de partenariat (netlinking)



Mes compétences :

Gestion de projet

Rédaction web

Management

Community management

Référencement web

Webmarketing

Référencement